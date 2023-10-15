高中恐襲一死 法最高級警戒

莫戈烏奇科夫

【本報綜合報道】法國總理邦尼宣布，因應北部城市阿拉斯一間中學上周五發生斬人事件，刀手行兇前大叫「真主偉大」，以及國家當前面臨複雜形勢，宣布國家進入最高級別安全警戒狀態。

邦尼稱，法國證實風險水平後，全國將在有限時間內進入緊急恐怖主義警戒狀態。總統馬克龍同日較早時間親赴現場，呼籲國民不要向恐怖主義屈服，不要被任何事情分開，面對襲擊時需保持團結。

20歲回教極端分子莫戈烏奇科夫（Mohamed Mogouchkov）上周五早上持刀闖入一間高中，殺害一名教師，同時傷及另外3人，事後被警方拘捕。當地傳媒報道，莫戈烏奇科夫擁有車臣人血統，其哥哥因涉企圖在愛麗榭宮施襲，2019年落網。

傳行兇動機與以巴有關 內政部長達爾馬寧表示，有訊息顯示施襲者的行兇動機或與以巴戰爭有關，呼籲民眾保持高度警惕，同時宣布政府將增派數千名士兵，協助警員和憲兵保護購物中心。另一方面，教育部長阿塔爾要求立刻加強全國學校的安全警戒。