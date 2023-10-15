中美外長通話 齊撐兩國方案

【本報綜合報道】國際社會關注以巴局勢，中國外交部公布，中共中央政治局委員、外交部長王毅上周六應約與美國國務卿布林肯通電話。王毅形容以巴衝突面臨失控風險，中方認為軍事手段沒有出路，以暴易暴只會造成惡性循環。布林肯稱美方支持以「兩國方案」解決問題，支持聯合國為緩解局勢、提供人道救援發揮作用。

王毅向布林肯指，中方反對一切傷害平民行為，譴責一切違反國際法的做法，維護自身安全不能夠以傷害無辜平民為代價。他強調，解決問題的根本出路在於落實「兩國方案」，建立獨立的巴勒斯坦國，實現以巴雙方和平共處，沒有阿拉伯和以色列兩個民族的和解，就沒有中東和平，呼籲盡快召開國際和會推動達成廣泛共識；又指美方應該切實發揮建設性作用，推動問題盡快回到政治解決的軌道上來。

二人也就中美關係交換意見，王毅指近期中美陸續展開一系列高層接觸，雙邊關係出現止跌企穩勢頭，希望美方與中方相向而行，克服干擾、排除障礙，拉長正面清單、縮短負面清單，切實尊重中方核心利益和重大關切，推動中美關係回到穩定發展軌道。布林肯強調美方願與中方一道，負責任地管理及推動美中關係穩定。

阿拉伯國駐華使節 晤中方代表 王毅前一天在北京與歐盟外交與安全政策高級代表博雷利舉行第12輪中歐高級別戰略對話後提到，中國政府中東問題特使翟雋近期訪問地區有關國家；針對當前以巴局勢，他指當務之急是盡快停火止戰。翟雋同日應約集體會見阿拉伯國家駐華使節和阿拉伯國家聯盟駐華代表處負責人，強調反對傷害平民，譴責違反國際法。

另一方面，中國常駐聯合國代表張軍上周五在安理會緊急磋商，闡述中方在以巴局勢的立場，嚴重關切以色列全面封鎖加薩地帶、命令當地北部民眾緊急撤離帶來的後果，籲各方保持最大克制，努力推動盡快實現停火，防止發生更嚴重的人道災難。同日，中國駐以色列使館再次緊急提醒當地的中國公民，應該加強安全防範。