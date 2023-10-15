澳洲禁挺巴人示威 揚言鎮壓

【本報綜合報道】以巴戰事的影響蔓延歐美多國，相關示威抗議遍地開花，甚至有分別支持雙方的人士舉旗對峙。法國上周四宣布禁止支持巴勒斯坦的集會，動用催淚彈和水炮驅趕示威者。澳洲新南威爾士省宣布，禁止周日舉行挺巴示威，警告派警力鎮壓。

新南威爾士省首府悉尼有巴勒斯坦人組織計劃，本周舉行挺巴示威集會，日前一場相關活動上有人高呼「用毒氣殺死猶太人」，但主辦方辯稱是其他反猶太分子混入其中。

澳洲不少政客反對該集會，相關示威不獲當地警方授權，主辦方卻稱會如期進行，料有數百人參加。當地警方表示，考慮動用一項已近20年沒使用過的特殊權力，允許警方在毋須有任何理由下，隨機盤查挺巴示威參加者。

德法亦阻同類活動 除了法國宣布禁止挺巴示威活動以免影響公共秩序，德國也禁止一個支持巴勒斯坦的組織，該組織曾發布慶祝巴勒斯坦激進組織哈馬斯襲擊以色列的照片。美國紐約的哥倫比亞大學有分別支持以巴的學生聚集，有以色列裔學生哭問校方，為何讓這些活動持續。