特朗普稱倘當選 盼內塔尼亞胡下台

特朗普

【本報綜合報道】美國《滾石》雜誌上周四報道，美國前總統特朗普私下表態，一旦自己2025年再當選美國總統，他希望以色列總理內塔尼亞胡已下台。特朗普日前公開批評，巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯成功入侵以色列，反映內塔尼亞胡政府情報工作災難性失誤，應受以色列議會彈劾。

知情人士透露，特朗普近日與親以色列的美國共和黨盟友和金主通電話，對方希望知道一旦特朗普執政，將如何處理以巴事務。特朗普轉述他與政策顧問的討論內容，包括切斷對巴勒斯坦人所有援助並鼓勵其他國家跟隨，以及抓捕和引渡哈馬斯特定人物。特朗普指摘，內塔尼亞胡2020年提供情報幫助暗殺伊朗革命衞隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼，但在最後一刻退出行動。

報道指出，以色列議會不具有跟美國國會一樣的彈劾權，又認為特朗普對內塔尼亞胡充滿敵意，是因為對方在2020年美國總統選舉後未支持自己，反而祝賀拜登獲勝。特朗普已經詢問多位長期顧問，自己應否公開要求內塔尼亞胡辭去總理職務，獲建議上周不要這樣做，因為以巴戰事似乎仍在進行，死亡人數尚在統計。

舒默將率國會代表團訪以 另外，美國國會參議院民主黨領袖舒默的發言人表示，舒默作為美國最高級別的猶太裔民選官員，他將率領國會代表團到訪以色列，表明美國對以色列堅定不移的支持。舒默計劃與以色列高級官員討論，美國對以色列軍事和人道主義救援的資助，將以方訴求轉達給白宮，並加快參議院通過相關援助預算案。

舒默