狀態不足 艾森豪威爾號延期赴歐

【本報綜合報道】美國海軍日前「預告」艾森豪威爾號航空母艦打擊群上周五將從東岸啟航，前往歐洲地區展開屬於例行及預定性質的部署行動，但當天只有兩艘隨行的神盾艦如期出海，核心艦艇艾森豪威爾號因未處於「最佳狀態」而延期出發。

艾森豪威爾號航空母艦打擊群由艾森豪威爾號、神盾巡洋艦菲律賓海號、神盾驅逐艦格雷夫利號及梅森號組成，上周五只有菲律賓海號與格雷夫利號駛離維珍尼亞州諾福克海軍基地，同樣以該基地為母港的艾森豪威爾號未有啟航。美國海軍解釋，艾森豪威爾號延期展開部署行動，旨在確保該艦會否打擊群其他部隊時處於最好的戰備狀態，但未有公布出發的新日期。艾森豪威爾號將接替奉命掉頭前往東地中海應對以巴衝突的航空母艦福特號，外界關注兩艘航空母艦會否聯合在該海域行動。

駐英戰機 赴中央司令部轄區 與此同時，美國空軍繼向中東地區增派A10攻擊機後，一批隸屬於第494戰機中隊的F15E戰鬥轟炸機上周五飛抵中央司令部轄區。美國國防部未有透露派遣的數量及地點，僅提到這款雙用途戰機透過先進航空電子系統，執行空對空及空對地任務。值得留意的是，這批戰鬥轟炸機原本駐守英國萊肯希思空軍基地，意味美國國防部繼福特號航空母艦打擊群後，再次把本來部署歐洲司令部轄區的兵力調往中東地區。