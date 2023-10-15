英媒記者 靠近以色列出事 黎巴嫩遭炮擊亡

阿卜杜拉

英國路透社上周五證實，攝影記者阿卜杜拉（Issam Abdallah）在黎巴嫩南部工作期間殉職，對此「深感悲痛」，但未提及是遭以色列抑或黎巴嫩炮火波及。此外，另有6人在同一事故中受傷，其中兩人同樣來自路透社，卡塔爾半島電視台及法新社各有兩人受傷。

另6人受傷 全屬新聞界 路透社在聲明表示，黎巴嫩籍阿卜杜拉是其中一名該社派駐黎巴嫩南部員工，負責提供現場視訊信號，事發時與數名同事及來自不同傳媒機構記者，在靠近以色列邊境的阿爾沙巴村（Alma al-Shaab）遭跨境炮火襲擊。公司對他不幸遇難深感悲痛，正在緊急尋求更多訊息，並與當地當局合作，也會為死者家人及同事提供支援。

法新社引述黎巴嫩安全部門消息人士指，巴勒斯坦武裝分子試圖從黎巴嫩一側滲透到以色列，以軍隨即開火。以軍在記者團遇襲前發表聲明：「靠近阿爾沙巴村的以色列邊境牆發生爆炸，邊境牆受到輕微破壞。以色列國防軍正在向黎巴嫩領土發射炮火還擊。」

半島電視台兩名記者受傷，指摘「以色列轟炸我們乘坐的車輛」。半島電視台黎巴嫩分部主管透露，旗下兩名受傷記者當時遠離衝突地區，均帶上安全裝備，例如胸前及汽車已經標明傳媒身份，質疑今次襲擊並非人為失誤。以色列駐聯合國代表指會調查事件，重申一直避免平民傷亡，從來不希望傷及記者。

以警槍指記者 粗暴截查 在阿卜杜拉遇害不久後，另一間英國傳媒的記者表示，上周五在以色列特拉維夫被警員截查期間，遭對方用槍指着，並被要求趴在牆上接受盤查。當記者試圖拍攝時，手機被警員扔在地上，還被攻擊頸部。國際組織保護記者委員會發表報告，這輪以巴衝突中，連同阿卜杜拉在內有至少11名記者死亡，另有多名記者失蹤和受傷。本報綜合報道