阿拉伯國聯盟聲明 伊朗不滿

【本報綜合報道】伊朗外長阿卜杜拉希揚上周五抵達敍利亞首都大馬士革，與該國總統巴沙爾‧阿薩德及外長梅克達德會晤，討論以巴局勢。阿卜杜拉希揚指出，阿拉伯國家聯盟日前發表關於以巴局勢的聲明令人失望，公報中的內容不代表所有回教國家外長的觀點。

阿卜杜拉希揚表示，加薩人民需要援助，需要解除圍困，以色列應停止對他們犯下的罪行。對於有外媒記者在採訪戰事時死傷，他對受害記者及其家屬表示同情，感謝他們為揭露猶太復國主義實體的真相所做的努力。

外長晤敍總統 巴沙爾‧阿薩德稱，以色列企圖迫使巴勒斯坦人民放棄他們的合法權利，強調每個人都必須團結起來，阻止以色列使用國際上禁止的武器，對巴勒斯坦人民犯下罪行。梅克達德指出，回教國家在以巴問題上存在分歧，但聲明無法阻止回教世界支持巴勒斯坦。

阿拉伯國家聯盟上周三緊急召開外長會議，會後聲明要求以色列重新考慮其「不義的決定」，並指以國有義務滿足巴勒斯坦人在國際法保障下的基本人權。有輿論認為聲明對巴人的支持極為冷淡。唯一與加薩接壤的阿拉伯國家埃及，拒絕為逃離加薩的難民建立安全走廊，該國總統西西甚至明言「巴人應堅定不移地留守在他們的土地上」。