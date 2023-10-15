哈馬斯分子攜地圖戰術指南襲以

反映具複雜情報收集能力

文件以阿拉伯文書寫，由以色列平民、士兵及救援人員在事發地點附近遭擊斃的武裝分子遺體上發現。其中一份撰寫今年6月15日的14頁文件標註為最高機密，描述攻入加薩附近梅法勒西姆集體農莊的計劃，向兩組5人小隊及指揮官列出日期及攻擊時間。文件包含社區的地圖及航拍照片，警告鄰近以色列軍方或3分鐘至5分鐘內趕到。文件指示武裝分子突擊組在安全圍欄上打開缺口，其他人則提供炮火支援，強攻入內後擄走人質為談判籌碼。梅法勒西姆的民防衞隊當日成功擊退武裝分子，無人傷亡。惟鄰近兩個社區難逃一劫，出現重大傷亡及多人被擄走。