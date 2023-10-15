接壤黎巴嫩邊境爆炸 以軍開火還擊

【本報綜合報道】以色列國防軍上周五公布，當地北部接壤黎巴嫩邊境發生爆炸，導致安全圍牆輕微受損，未公布傷亡人數。外間憂慮黎巴嫩回教什葉派武裝組織真主黨一旦介入，以色列或面臨南北夾擊。

西岸城鎮衝突4巴人亡 以色列軍方稱，其部隊在北部邊境發生爆炸後，曾經向黎巴嫩領土發火還擊，並啟動恐怖分子可能滲透社區警報，士兵正搜索附近一帶地區。與此同時，以巴衝突進一步蔓延至西岸城鎮，以色列邊境警察上周五表示，擊斃4名在安全屏障引爆炸彈的巴人。聲明指，以色列邊境警察在圖勒凱爾姆附近一個工廠區，發現可疑人士靠近圍牆及引爆炸彈，警員遂開火還擊，擊斃所有可疑人士。

總部位於英國倫敦的《新阿拉伯人報》報道，愈來愈多西岸猶太人定居者透過WhatsApp呼籲，使用以色列政府分派槍械對付巴人。據以色列議會安全委員會估計，西岸猶太人定居者擁有15萬支槍。西岸猶太人定居者上周四在拉姆安拉及納布盧斯，槍殺3名巴人。

美國《華盛頓郵報》上周四引述消息報道，美國情報部門本年2月在一份高度機密情報文件提到，以色列與真主黨發生衝突可能性不大，理由是雙方正處相互威懾狀態，縱使做好隨時動武準備，不過同時維持避免傷亡及按比例回應挑釁行為模式。惟有專家警告，真主黨如今可能會因以色列南部衝突出起而伺機行事。