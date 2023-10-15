以軍局部突襲加薩 哈馬斯指70婦孺被殺

地面戰在即 開闢兩條撤離路線 以色列國防軍上周五要求加薩地帶北部所有人撤走到南部，期限上周六清晨6時屆滿，其後宣布開闢兩條撤離路線，最後撤離期限為當天下午4時；外界預計以色列將發動地面戰。以色列總理內塔尼亞胡發表全國電視講話，稱用前所未有力量打擊敵人，形容行動只是開始，將摧毀巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯。

以色列國防軍宣布，上周六上午10時至下午4時開闢兩條撤離路線，路線從加薩地帶北部到南部，並承諾在限期前不攻擊這兩條路線；又呼籲當地居民若關心自己和親人，請利用這一機會向南遷往汗尤尼斯。以色列國防軍上周五首次向加薩地帶發動「局部突襲」，派出步兵和坦克部隊進入當地展開地面行動，清剿武裝分子、尋找失蹤國民。哈馬斯翌日指控以色列襲擊撤離車隊造成70人死亡，大部分是婦孺。

哈馬斯被指挾200人質 以色列傳媒報道，估計哈馬斯拘禁150名至200名人質。以色列裝甲部隊和步兵部隊進入加薩地帶發現數目不詳的遺體，以及自哈馬斯入侵以來屬於以色列死者和失蹤者的物品。世界衞生組織總幹事譚德塞上周六表示，一架載滿醫療物資的飛機抵達靠近加薩地帶邊界的埃及城市阿里什，當確定設立人道主義通道，便立即向加薩地帶發送物資；又呼籲以色列重新考慮要求110萬名加薩地帶北部民眾撤離的決定。

以總理於安息日放狠話 內塔尼亞胡上周五向國民發表電視講話，正值猶太教安息日。他說：「今天每個人都知道以色列人在為祖國而戰，像獅子一樣戰鬥。以色列人團結一致。在那個被詛咒的安息日，以色列人民在深陷痛苦黑暗日子所表現出的英雄氣概，將被更多人傳頌，並銘刻於以色列人心中。」他當天與失去親人或親人失蹤的家庭交談，強調永遠不會忘記敵人的暴行、永遠不會原諒，這種暴行是數十年來猶太人從未遭受過。

內塔尼亞胡續指，敵人剛開始付出代價，但拒絕詳述接下來會發生甚麼，僅表明以色列正在贏得巨大國際支持，正在確保可持續戰爭，更多彈藥和武器將運往以色列。這是自1994年以色列時任總理拉賓，宣布營救被綁架的以色列國防軍士兵瓦赫斯曼失敗以來，再度有總理在猶太教安息日、即每周五晚上至周六晚上向全國發表講話。惟反對黨領袖拉皮德事後批評內塔尼亞胡，其緊急講話讓整個國家陷入恐慌。

聯合國促哈馬斯釋人質 聯合國秘書長古特雷斯上周五呼籲哈馬斯釋放所有人質，不能夠把平民當成盾牌；又呼籲各國立即向加薩地帶提供人道主義援助，理由是「即使是戰爭也有規則」。大批人質家屬當天前往聯合國位於美國紐約總部，促請國際社會拯救被擄家人；其中一名人質家屬說：「我們希望家人立即回來，我們只想和平。」。與此同時，美國總統拜登上周五與被擄國民家屬會面，承諾盡一切可能把失蹤者帶回家人身邊。本報綜合報道

以色列主戰坦克集結在加薩地帶邊境。（Getty Images圖片） 載有世界衞生組織醫療物資的飛機抵達阿里什。 加薩地帶民眾撤離家園逃避戰火。 以色列空襲加薩地帶導致大批平民死亡。 加薩地帶經以色列連日空襲後淪為廢墟。 加薩地帶撤離地圖