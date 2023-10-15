石家莊搖滾表演增 擾民遭投訴

【本報綜合報道】致力打造「搖滾之鄉」的河北省石家莊市又被稱為「Rock Home Town」，但近來接到搖滾擾民投訴。石家莊文化旅遊投資集團上周四回應稱，針對今後開展的演出活動，所屬文體公司將嚴格策劃和選址，會嚴格控制活動時間，選在人流量較大且遠離民居的地方舉行，並在結束後及時疏導群眾有序離場。

嚴控時間 遠離民居 網民投訴指，上月以來石家莊市內各商業廣場密集舉辦搖滾演出活動，聲音非常大，時常演出至深夜11時，嚴重擾民。網民希望當局調整後續演出計劃，舉辦場所盡量在滹沱河或者奧體公園，避免在市內缺乏隔音設備的商業廣場舉行；並降低演出頻率，還市內居民一個安靜的夜晚休息環境。

石家莊文化旅遊投資集團核查後，表示被投訴的搖滾活動為7月至10月搖滾之城系列演出活動中的常態化活動，目前結束。該集團所屬文體公司將積極組織調研，並根據實際情況及群眾需要調整部署，更好地給市民提供娛樂活動。有關正太廣場舉辦河北澳門美食音樂消費節演出的投訴，石家莊新華區委亦調整演出時間，並降低音樂分貝。