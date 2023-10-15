長沙中電信大廈失火 25人遭追責 6人受罰

【本報綜合報道】湖南省長沙市中國電信大廈去年9月發生火災。該市緊急管理局近日發布調查報告，指未熄滅的煙蒂點燃電信樞紐樓北側第7層室外平台的可燃物，進而引燃建築外牆裝飾鋁塑板，造成791.36萬元人民幣（約852萬港元）直接財產損失。有關部門已經向25名責任人員追責，並對其中6人依法給予行政處罰。

起火點發現可燃雜物

關於火災蔓延擴大的原因，報告指電信大廈第7層至39層外牆屬於難燃的鋁塑板，但其中的黑色夾心，以及輔助施工黑色膠條、白色泡沫均屬於易燃物料，加上外牆鋁塑複合板幕牆垂直於未進行防火隔間，導致外牆空腔結構上下貫通形成煙囪效應導致火勢迅速蔓延。受建築結構及當天風向影響。此外，物業管理人員在起火點平台發現堆放的可燃雜物，但未有及時組織清除。報告指出，電信大廈未落實消防安全責任和安全隱患排查整改制度，沒有及時整改和消除湖南正邦消防技術服務有限公司和荷花園安保中心排查上報的電信樞紐樓，存在的相關火災隱患。