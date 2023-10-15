3樓拍照護欄太矮失足 副教授廣東美術館墮亡

2樓天井上空黑布影響判斷

親屬張先生（化姓）表示，楊女上周日上午9時半和數名學生到廣東美術館，閉路電視畫面顯示近中午時分，楊女在3樓天井旁拍攝取景，移步至護欄處後在畫面中消失。家屬到美術館查看時，發現3樓天井的欄杆高度很低，雖然館方在距離護欄20厘米左右處設置警戒線，但人一腳就可跨過去。監控鏡頭拍到楊女為了拍照跨過警戒線，但沒拍到具體如何墮樓。張先生指出，現場2樓天井上空有一大塊平鋪的黑布，高度與3樓護欄的上沿持平。他認為，這很容易給人造成錯覺，如沒黑布，空心的天井會讓人有懼高心理而更加謹慎。