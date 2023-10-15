3樓拍照護欄太矮失足 副教授廣東美術館墮亡
家屬怨安全措施不足 賠償未達共識
廣東省廣州市的華南農業大學53歲楊姓女副教授，上周日在廣東美術館帶學生看展覽，期間在現場拍照時不慎墮樓，後腦着地身亡。內媒上周五引述其家屬質疑，館內防護措施不到位，護欄只有87厘米高。廣東省文化和旅遊廳表示，已有工作人員介入協調善後工作。
2樓天井上空黑布影響判斷
親屬張先生（化姓）表示，楊女上周日上午9時半和數名學生到廣東美術館，閉路電視畫面顯示近中午時分，楊女在3樓天井旁拍攝取景，移步至護欄處後在畫面中消失。家屬到美術館查看時，發現3樓天井的欄杆高度很低，雖然館方在距離護欄20厘米左右處設置警戒線，但人一腳就可跨過去。監控鏡頭拍到楊女為了拍照跨過警戒線，但沒拍到具體如何墮樓。張先生指出，現場2樓天井上空有一大塊平鋪的黑布，高度與3樓護欄的上沿持平。他認為，這很容易給人造成錯覺，如沒黑布，空心的天井會讓人有懼高心理而更加謹慎。
楊女的妹妹楊琴（化名）表示，從姐夫處得知姐姐出事的消息，抵達廣州後在殯儀館見到遺體已化完妝，沒能看到她之前的樣貌。楊琴質疑美術館的安全保障措施，認為缺乏足夠醒目的安全警示標語、標識；天井處護欄較低，不足以保證安全；現場也沒工作人員提醒，導致悲劇發生。楊女家屬與館方面談過多次，仍未達成賠償協議。
廣東美術館上周五回應稱，對楊女的不幸離世深感悲痛和惋惜，對其家屬表示深切慰問。館方將繼續全力配合公安機關及死者家屬做好調查和善後處置工作，同時進一步強化安全管理，積極履行公共文化場所職責。本報綜合報道
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