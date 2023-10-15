普京將訪華 聚焦一帶一路合作

【本報綜合報道】俄羅斯總統普京上周五表示，訪問中國的主要議題是在「一帶一路」倡議下合作，近年進程在發展，非常活躍和順利。他強調，俄羅斯有意發展中國的倡議，與中國實現共同發展目標。

討論本國貨幣結算 普京透露在中國會談時將討論能源新路線，推動本國貨幣結算，本國貨幣結算規模正快速增長。中俄主要合作方向包括金融關係，他又指高新技術領域有很好前景，預期今年兩國貿易額能達到2,000億美元（約1.56萬億港元）。

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇本月17日至18日在北京舉行，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫此前指，普京訪華日期已確定，克里姆林宮將在適當時候公布。

中國外交部副部長馬朝旭上周六在專訪表示，本屆高峰論壇將發表主席聲明，梳理總結與會各方達成的共識，明確下階段推進高質量共建「一帶一路」的合作方向及重點領域。至今逾140國、30多個國際組織的代表確認與會，包括有關國家領導人等各界人士，與會嘉賓註冊數逾4,000人。本屆高峰論壇預計達成的成果豐富，包括合作文件類、項目類、資金類、舉措類成果，總量有望超越前兩屆高峰論壇。