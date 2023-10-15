台法院准在囚投票 中選會抗告

【本報綜合報道】台灣總統選舉明年1月13日舉行，受刑人能否在監所投票引發關注。台北高等行政法院上周四准許此要求，但中央選舉委員會主任委員李進勇翌日回應，因假處分裁定有待商榷，已經決定提起抗告。

指假處分裁定待商榷 當地傳媒上周五報道，林姓受刑人因不滿服刑無法投票，近日向法院提起訴訟，並聲請假處分。法院裁定桃市選委會應於本案訴訟確定前，在北監設置投票所，供林男行使明年總統及立委選舉投票權。立法院會上周五繼續進行施政總質詢，李進勇和法務部長蔡清祥在會前接受媒體訪問，談及法院裁定受刑人於監所投票議題。

李進勇表示，現行選罷法沒有不在籍投票制度，即便在監所投票，戒護人員不能進去圈票處，監所必須考量安全問題；又強調針對法院的假處分裁定還有待商榷，中選會已決定提起抗告尋求救濟。蔡清祥表示，前案件還沒確定，法務部會等到案件確定後，矯正署與所有監所才會進一步處理；法務部會與中選會研商，並按照法院確定判決實施。