藍白營整合打總統戰 柯文哲揚言做正選

台灣總統選舉的參選登記時間逼近，國民黨和民眾黨開始進入整合協商階段，昨日派出2對2幕僚陣容舉行「藍白合會前會」。民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊表示，會議主要是討論決定正副手搭配的民調和辯論方式，故不會立即有結論。柯文哲曾稱自己當正選的勝算最高，國民黨總統參選人侯友宜回應稱尊重對方聲音。

雙方在台北福華飯店舉行幕僚會談，會後各自帶回意見與參選人討論。國民黨由侯友宜競選辦公室執行長金溥聰與秘書長黃健庭做主談，民眾黨則由黃珊珊與柯文哲競選辦公室主任周榆修主談，過程全程錄影，會前會後均舉行記者會，並且對外說明。

民調產生方式各有主張 黃珊珊表示，公開透明、公共辯論、公正民調是民眾黨從本月初就提出的方案，得到善意回應是重要進展，今次會談一定會有紀錄和網上公告，會上不設任何前提，亦不會立即有正副手搭配的結論，要比完民調才知道。金溥聰表示同意，將針對將來會談主題交換意見，相信雙方在乎總統選舉結果，能否合作改變台灣未來，讓台灣遠離戰爭。被問及侯友宜造勢安排下月4日舉行，是否代表這之前藍白合都不會有結果，黃則稱要「一步一步來」。

藍白陣營協商整合之際，民進黨總統參選人賴清德昨日參加旅中鄉親賴清德後援會成立大會時表示，仍未確定總統選舉到底有多少組人參選，但是要勝選最後還是靠自己，呼籲支持者千萬不可大意，立委選舉也要贏。他未有回應「藍白合」等議題，但指出這次選舉如選出親大陸政權，民主陣營一定會頭痛，「這天聚在這裏的使命就是贏得總統選舉」。

逾半受訪者撐政黨輪替 民主文教基金會上周五公布最新民調顯示，逾半數受訪者認為民進黨執政8年已夠，明年應實現政黨輪替，才對台灣民主政治發展最有利。53.4%受訪者支持政黨輪替，24.5%支持民進黨繼續執政，其餘人則表示不知道、無意見或拒答。另一民調顯示，賴清德以31.62%支持度居「四腳督」之首，之後依次為侯友宜26.48%、柯文哲20.67%及鴻海集團始創人郭台銘6.29%。本報綜合報道