望遠鏡拍高質圖 助尋宇宙粒子

【本報綜合報道】日本大阪公立大學的科學家利用設置於美國夏威夷冒納凱阿火山冒納凱阿觀測站的昴星團望遠鏡，以前所未有的清晰度觀測到了宇宙射線大範圍空氣簇射，為人類了解宇宙中能量最高的粒子打開了新的大門。相關研究成果前日發表在英國自然科學期刊《科學報告》。

分析雜訊 揪氣流影像 宇宙射線在觀測影像上以「軌迹」的形式出現，遮擋了目標恒星或星系，通常的天文資料處理方法會將其視為雜訊。然而，研究團隊今次的研究重點正是這種雜訊，他們透過分析2014年至2020年間拍攝的約1.7萬張影像，找出了13張含有大量氣流的影像，其中顯示的粒子軌迹數量遠遠超過往常。

領導是次研究的大阪公立大學副教授藤井俊博解釋，傳統的觀測方法很難區分構成大範圍空氣簇射的粒子類型，而他們的方法則有可能確定單個粒子的性質。通過與傳統方法結合，希望能加深對大範圍空氣簇射的理解，還可能幫助搜尋暗物質或其他奇異粒子，為人類深入了解宇宙向物質主導時代的過渡提供更多資訊。