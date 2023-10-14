星日遙控機械人 成功模擬切胃癌

【本報綜合報道】新加坡國立大學醫院、國大楊潞齡醫學院與日本藤田醫科大學的臨床科學家，近日利用日本首台手術機械人「火鳥」，隔空同步在器官模型上進行胃切除手術測試。這是新加坡與日本首次合作進行遠距手術，兩地相隔約5,000公里。

冀5年後啟用 今次測試從周一開始，為期4天。公開手術影像顯示，日本機器人手術領域先驅、藤田醫科大學宇山一朗教授等人周三在新加坡國立大學利用遠端遙控，操控藤田醫科大學手術台上的手術機械人，成功切除器官模型中的癌變組織。

相關技術目前還處於研究階段，有望在5至10年後正式啟用。國大楊潞齡醫學院外科系助理教授金國偉表示，團隊之所以會選擇胃切除術，是因為它是一種非常複雜的手術，希望通過測試，評估這類複雜的手術是否真的可以安全地進行。他指挑戰之一在於網路連結的穩定性，若果兩國聯繫的系統速度不夠快，那手術就不能安全進行。

宇山一朗承認今次手術出現了大約0.1秒的延遲，但強調沒有感覺到大問題，希望將相關技術首先用於手術指導等用途。藤田醫科大學則表示，希望今後能繼續透過提供遠距手術支援，普及高水準醫療技術，進一步提升醫療品質。