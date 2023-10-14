業餘砌積木手藝顯 加漢獲樂高邀參展

疫情難免給部分人生活帶來改變，加拿大新斯科舍省哈利法克斯一名男子在疫情期間，陰差陽錯地玩起了樂高玩具，不料展現出極高天賦，創造出多件精美的藝術品，更獲得樂高總部的青睞，將在丹麥比隆的「樂高之家」進行為期一年的展出。

單車店東疫下消遣 加媒前日報道，斯坦曼（Zachary Steinman）的本職工作是一名單車店老闆，由於過去疫情嚴重，他開始利用空餘時間把玩積木，並將自己的作品放在社交平台上分享，逐漸獲得大量關注。他今年2月接獲樂高之家的邀約，上月親赴丹麥，在展館內布置他的作品。

作品多屬幾何圖案 樂高之家於2017年開業，共擁有2,500萬塊樂高積木，其陳列館每年都會選出約15個人展示作品。斯坦曼坦言自己從來沒有想過能夠列入上述行列，他稱自己對樂高之家了解不多，當對方首次聯絡他時，一開始還以為是個玩笑，直到在查證之後才獲知它是合法的。

與其他創作者不同，斯坦曼的作品通常以獨特的幾何抽象圖案為主，例如其中一件作品「洞」，展現出粗硬線條與自然紋理的巧妙融合。談及自己的創作竅門時，斯坦曼稱自己試圖構思出一種不像積木能夠組裝出的東西，很多時候只是在把玩，期間會得到一些靈感。本報綜合報道