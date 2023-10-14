遊遍中南美洲 華女厄國墮谷亡

蘇德冰

【本報綜合報道】美國密歇根大學安娜堡分校前國際公關與媒體資深前專員蘇德冰（Debing Su，音譯），據報日前在厄瓜多爾旅遊時墮峽谷身亡。蘇的家人對其死亡一事表示難以置信，希望尋求法律協助，一方面妥善安排後事，同時了解案發經過。其友人則指蘇旅行經驗豐富，萬料不到她會這樣離開。

曾任密歇根大學分校國際公關 厄瓜多爾媒體報道，事發本月2日，初步調查為意外事故，蘇德冰當時在當地拉喬雷拉區（La Chorrera）失足跌落約25米深的峽谷，消防及救援人員到場未能及時挽救其性命。她原定在厄瓜多爾停留8天，事發當日參加一個當地團，先到火山頂踏單車，然後再步行前往觀賞瀑布。目前未知她為何摔倒並跌落峽谷，也不清楚現場有否防護措施等。

據指蘇父罹患慢性病，得悉女兒離世消息後臥床不起，蘇的妹妹一方面要照顧父親，同時面對姊姊死去，倍感無助。蘇德冰於北京林業大學畢業後，先後取得美國佛羅里達大學和密歇根大學碩士學位，曾經擔任密大國際公共關係專員多年，今年6月才離職。其好友表示蘇熱愛旅行，過去10年遊遍許多中南美洲國家。

中國駐厄瓜多爾大使館周一通報一宗致中國公民死亡的戶外運動安全事故，提醒在當地進行具危險性戶外活動時應量力而行。