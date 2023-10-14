涉非法募款 日申解散統一教會

【本報綜合報道】日本文部科學大臣盛山正仁周四表示，決定申請解散統一教會。文化廳在取得相當於20個紙箱、約5,000件資料、民事判決書、受害者證詞等證據，認定統一教會的非法募款行為屬系統性和持續性後，昨日宣布已正式向東京地方法院申請解散令。

涉賠償及和解金額達11億 為查明高額捐款受害人規模及實際情況，文化廳自去年11月起共行使7次質詢權，獲取關於組織營運、財產和收支及向南韓的匯款等資料，並且詢問了逾170名受害者。調查顯示約有1,550人遭受損失，包括32宗賠償民事判決，涉及賠償與和解的總金額達約204億日圓（約11億港元）。

日本首次以民法侵權為依據向法院申請解散令，預計庭審時間將比過去以刑事案件為依據的申請較長。按照日本《宗教法人法》規定，若宗教法人存在明確被認定違反法令、顯著損害公共福利的行為，可根據主管部門等的申請，由法院勒令解散，屆時統一教會將失去宗教法人資格，無法享受稅制上的優待措施。