列根號駛釜山 朝威脅可直搗

【本報綜合報道】美國海軍列根號航空母艦打擊群周四駛入南韓釜山港，北韓官媒朝中社昨日發表評論文章，指北韓最具威力且迅速的首次攻擊不僅針對美國用於其盟友的延伸威懾手段，還包括朝鮮半島及其周邊地區的「邪惡根據地」。南韓傳媒解讀，平壤是警告朝軍能夠直接攻擊列根號及美軍駐韓、駐日基地。

評論稱，美國把各種戰略核武投入朝鮮半島，是把局勢推向無法挽回局面的露骨軍事挑釁，所謂「能打一場戰爭」的航空母艦打擊群駛入朝鮮半島海域，說明美國核攻擊北韓的企圖和執行進入系統化、可視化的最嚴重階段，核戰爆發正在成為現實。北韓允許軍隊在國家遭受核攻擊或即將遭受核攻擊時採取必要核行動，在進行龐大武力對峙及核武對抗的朝鮮半島，擦槍走火會產生怎樣的後果顯而易見，美方應意識到其大型戰略資產已進入到一個十分危險的海域。

多地衝突 美稱續援盟友 同日，南韓聯合參謀本部宣布下周一至11月22日舉行護國軍演，期間將進行大規模例行野外機動演習，模擬北韓核導、無人機等各種威脅進行實彈機動演練，以熟練戰時及平時任務遂行能力，部分美軍戰力會參演，以增強美韓兩軍的互通性，並維持韓軍軍事戒備態勢，提升協同作戰遂行能力。

以巴開戰後，外界質疑美軍無力應對多地的危機和衝突，美國白宮國家安全委員會發言人柯比周四重申，美國是足夠強大的國家，有保護美國國家安全利益的全球責任，美方仍在支持烏克蘭抗俄，以及加強與印太地區盟友的合作。對於有指巴勒斯坦回教激進組織疑似使用北韓武器，柯比指沒有資訊可提供。