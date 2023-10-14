斯卡萊斯指黨內分歧仍強 棄角逐眾院議長

斯卡萊斯

美國共和黨內部分歧加劇，原本獲黨內提名的眾議院共和黨領袖斯卡萊斯周四突然宣布，退出角逐眾議院議長。他不點名指摘部分黨友以個人議程為先，未以國家利益為重。斯卡萊斯未呼籲黨友支持黨內對手、俄亥俄州眾議員兼眾議院司法委員會主席喬丹（Jim Jordan）。

斯卡萊斯在共和黨黨內會議宣布退出競選，稱會議仍需團結一致，而目前並未做到。仍有一些人有個人議程，但他清楚必須讓每個人都把個人議程放在一邊，專注於國家需要甚麼。美國指望共和黨人讓國家重整旗鼓，眾院需要議長，共和黨需令眾院再次運作，但顯然不是每個人都能理解，仍有分歧需解決。

反對者飆 料未達217票 斯卡萊斯周三在黨內投票以113對99票擊敗喬丹後，周四上午仍致力爭取其他黨友支持，包括在一場長達兩個多小時的閉門會議，試圖直接化解批評者憂慮，又邀請反對者到其辦公室會面。但黨內反對者名單不減反增，達20多人。斯卡萊斯確認不會在眾議院全體會議中取得當選議長所需的最少217票後，決定退出角逐。

對於眾院議長提名人選，許多共和黨人認為目前未有候選人能獲足夠支持，共和黨消息人士認為必須考慮尚未競選議長的新候選人。反對斯卡萊斯的肯塔基州眾議員馬西（Thomas Massie）認為，兩位最可行的候選人是喬丹和前眾議院議長瑞安（Paul Ryan）。喬丹周四曾表明希望共和黨人在斯卡萊斯周圍團結，但未直接回應會否繼續競逐議長一職。

共和黨擬擴臨時議長權力 面對眾議院職能停擺，共和黨人考慮擴大臨時議長麥克亨利（Patrick McHenry）權力，以便眾議院能夠通過立法，例如支持以色列決議。消息指一班中間派共和黨人正發信，認為麥克亨利應該擁有更多臨時權力。同時，部分眾議院民主黨人開始與共和黨人初步對話，討論下任議長人選和合作，並對眾議院規則委員會主席科爾（Tom Cole）感興趣。本報綜合報道

喬丹 麥卡錫成為美國首位被罷免的眾議院議長。