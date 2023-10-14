英海空部隊 東地中海執行任務

【本報綜合報道】英國是繼美國後第二個因應以巴局勢作出軍事調動的西方國家，英國首相辛偉誠宣布，向東地中海派出皇家空軍、皇家海軍、皇家海軍陸戰隊組成的部隊，周五起執行任務，展示對以色列支持、強化地區穩定、防衝突升級。

這支英國軍事部隊由皇家空軍P8海上巡邏機，皇家海軍輔助艦萊姆灣號與阿格斯號、3架直升機，一個皇家海軍陸戰隊連組成；P8海上巡邏機已經在東地中海巡邏，追蹤針對區內穩定的威脅，例如向恐怖組織轉移武器；其餘部隊下周抵達東地中海，作為支援人道主義工作的應急措施。辛偉誠下令增強所有在以色列、塞浦路斯及中東地區其他地方的軍事部隊，支援應急策劃及以色列鄰國應對衝突擴大的努力。

獲伊朗支持武裝 威脅襲美基地 辛偉誠稱英國配合盟友行動，調動英軍支援能夠確保地區穩定，防止戰事進一步升級。英國國防大臣夏博思指出，英方軍事支援展示打擊巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯行動的決心。獲伊朗支持的武裝組織揚言，若美國直接介入以巴衝突，就會攻擊美軍駐中東的基地和部隊。

美國中央司令部發言人指，正在監控整個中東地區是否有迹象表明相關組織可能介入戰事，但拒絕透露具體的部隊保護措施或未來行動。