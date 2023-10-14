伊朗外長：不排除闢新戰線

【本報綜合報道】伊朗外交部長阿卜杜拉希揚周四由伊拉克首都巴格達轉抵黎巴嫩首都貝魯特。他警告，如果以色列繼續轟炸加薩地帶，不排除開闢新戰線的可能。

阿卜杜拉希揚表示，只要猶太復國主義者繼續他們的戰爭罪行，其他抵抗運動就有可能參戰。他譴責以色列逼迫使數萬巴勒斯坦人流離失所，並全面封鎖加薩地帶，形容是有組織的戰爭罪行；又指戰爭罪行持續將導致其他抵抗軸心作出回應，強調猶太復國主義政權及其支持者需負上責任，呼籲其他回教國家及政府，不要容忍猶太復國主義政權對加薩人民犯下的罪行。阿卜杜拉希揚沒有具體說明新戰線，但抵抗軸心是指伊朗、巴勒斯坦激進組織、敍利亞、黎巴嫩真主黨及其他派系的聯盟。

阿卜杜拉希揚周四與伊拉克總理蘇達尼討論以巴局勢。蘇達尼強調，巴勒斯坦人民有權利在領土建立獨立國家，批評以色列剝奪巴人基本權利，巴人起義理所當然。阿卜杜拉希揚表示，絕對有必要制止以色列在加薩地帶犯罪，伊朗歡迎並支持回教國家提出支持巴勒斯坦民族倡議，並準備好主辦伊斯蘭合作組織部長級特別會議。

美國卡塔爾再凍結伊朗資金 另一方面，美國早前和伊朗達成協議，允許伊朗動用60億美元（約468億港元）受制裁資金，僅限用於人道主義目的。《華盛頓郵報》報道，美國和卡塔爾已經同意重新凍結上述資金，短期內不會解凍。伊朗周四指摘美國不能違背資金凍結協議。