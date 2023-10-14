美卿與防長訪以 籲勿襲巴人平民

【本報綜合報道】以色列準備地面進攻加薩地帶之際，美國國務卿布林肯與國防部長奧斯汀分別周四及周五抵達以色列訪問，展示美方的強烈支持，同時敦促以方保持克制並保護巴勒斯坦平民，以及重申美國對以色列的軍事援助是不設任何條件。

布林肯抵達特拉維夫後會見以色列總理內塔尼亞胡，之後召開聯合記者會。布林肯向內塔尼亞胡表達美國對以色列堅定不移的支持說：「你們（以色列）可能有足夠的力量來保衞自己，但只要美國存在，你們永遠不需要這樣做。我們將永遠在你身邊。」他稱自己也以猶太人的身份會見記者，講述自己家族在納粹大屠殺之下幸存的往事，表示理解巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的屠殺行為，給以色列猶太人以及世界各地的猶太人帶來的慘痛；又強調民主國家與恐怖分子的區別，應該採取一切可能的預防措施避免傷害平民。他亦向以色列提出有關加薩地帶的人道主義需求。

布林肯指嬰屍照「最糟糕墮落」 布林肯透露，以色列官員分享哈馬斯殺害以色列人的照片和片段，顯示有嬰兒渾身彈孔，有士兵被斬首，年輕人在車內被燒死，他形容情景是「最糟糕的墮落」，「確實超出我們所能理解、消化的範圍。」他指已經探望美國遇害者和人質的家屬，稱美方竭盡全力確保人質獲釋，並致力確保以巴衝突不會衍生第二或第三條戰線。

奧斯汀將會晤內塔尼亞胡、以色列國防部長加蘭特及戰時內閣成員。美國國防部表示，奧斯汀此行討論以色列軍事行動計劃和目標，以及其所需要的安全支援；又指美軍持續調整和監控在區內的態勢，確保準備好支持以色列的防禦行動，同時向任何試圖利用這場戰事令局勢升級的實體發出警告，「很簡單一句，不要」。奧斯汀稱以軍是專業部隊，由專業領導層帶領，預期他們在執行任務時做正確的事。