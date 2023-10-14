美或3航母逼近中東

卡爾文森號赴西太平洋候命 美國繼續針對以巴局勢作出相應軍事部署，海軍航空母艦艾森豪威爾號周五從東岸啟程前往歐洲之際，另一航空母艦卡爾文森號前一天「低調」駛離西岸執行西太平洋部署任務，但不排除必要時從東面駛至支援中東地區；空軍兩架B1B超音速轟炸機與100名人員亦進駐英國，隨時長途奔襲飛赴中央司令部轄區。

福特號艦載戰機掛彈巡邏 福特號航空母艦打擊群是美國首批因應以巴衝突而調動的部隊，根據國防部周四發布的照片，航母福特號周三在東地中海展開飛行及補給作業，多架艦載超級大黃蜂戰機掛載兩枚短程空對空導彈及兩枚中程空對空導彈在空中巡邏。國防部在照片說明提到，美國維持前沿部署、準備就緒的部隊，阻嚇侵略並支援安全及穩定。

美國國防部高級官員透露，福特號航空母艦打擊群將進行情報支援、海上支援、長程打擊選項等活動。由艾森豪威爾號、神盾巡洋艦菲律賓海號、神盾驅逐艦格雷夫利號與梅森號組成的航空母艦打擊群，當地時間周五從維珍尼亞州諾福克海軍基地及佛羅里達州梅波特海軍基地出發，展開例行及預定的歐洲部署任務接替福特號。

正當外界關注福特號與艾森豪威爾號會否在東地中海展開「雙航母」行動時，卡爾文森號周四駛離加州聖迭戈海軍基地，由於官兵圍繞飛行甲板以站波行禮，外界估計它前往西太平洋展開例行及預定的部署任務，很可能接替在區內部署、駐守日本的姊妹艦列根號。第3艦隊拒絕證實消息，僅稱該艦「正在航行展開例行行動」。

值得留意的是，美國在反恐戰爭期間輪流從西岸及東岸派遣航空母艦，到波斯灣及阿拉伯海戒備；駐守西岸的航空母艦在往返中東地區途中，都順道在西太平洋執行任務。隨着美國把戰略重心放在印太地區，以西岸為基地的航空母艦近年只會停留西太平洋。如今卡爾文森號很可能恢復往時做法，經西太平洋前往中東地區海域。

B1B轟炸機從德州飛英 與此同時，美國一批B1B超音速轟炸機周四從德州戴斯空軍基地飛抵英國費爾福德空軍基地，執行新一輪轟炸機特遣隊任務。美國駐歐非空軍表示，這次部署行動一早策劃，為美國及北約領袖提供戰略選項，讓盟友及夥伴安心、阻嚇在歐洲及全球的潛在對手侵略行為，並展示美方對集體防禦的承諾、加強回應潛在挑戰的能力。

美國B1B超音速轟炸機今年夏天曾經部署英國執行轟炸機特遣隊任務，6月8日飛往中央司令部轄區中東地區演習投放實彈，包括GBU38聯合直接攻擊彈藥及AGM158A聯合空對地防區外導彈，展示遠程打擊的能力。雖然美國駐歐非空軍未有透露今次會否如上次一樣「跨區」行動，但B1B超音速轟炸機必要時可以飛往中東地區支援。

另一方面，美國中央司令部周四在社交網宣布，第354戰機中隊的A10攻擊機抵達中東地區，支援已經在區內部署、來自第75戰機中隊的同型號攻擊機；這批援兵來自亞利桑那州戴維斯—蒙森空軍基地，但軍方沒有透露派遣的數量及地點。除了A10攻擊機外，五角大樓早前公布將增加駐守中東地區的F16戰機及F15E戰鬥轟炸機。本報綜合報道