以駐華外交官家屬 京街頭遭刀煞襲擊

【本報綜合報道】以色列外交部周五表示，一名以色列駐中國大使館外交官當日在北京遇襲受傷送院，情況穩定。襲擊不在大使館範圍發生，以方正調查事件動機。以色列傳媒指，該名外交官是被人用刀襲擊。

北京警方周五晚上通報，當日下午2時，一名以色列外交人員50歲男性家屬在朝陽區左家莊一間超市前，被一名53歲男性外籍人員刺傷。疑犯已經被捕，他在北京從事小商品經營工作，案件正在調查。

巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯曾經呼籲全球回教徒周五上街示威，聲援巴勒斯坦人，形容當天是「憤怒日」。網上流傳片段可見，涉事以色列外交官家屬在北京一處街道遇襲，身穿白色上衣的男子持刀襲擊，二人扭打在地，施襲者再捅多刀，地上留有大片血漬，施襲者身上亦沾滿血漬，拿刀及背包一拐一拐地獨自離去。

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅周四與巴西總統首席特別顧問阿莫林通電話，重點就以巴衝突交換意見。

王毅與巴西高層通話 談以巴 他表示中方反對傷害平民的行為，譴責違反國際法的做法，當務之急是保障平民安全，開闢救援通道；又指巴勒斯坦問題癥結在於沒有還巴勒斯坦人民一個公道，出路在於盡快恢復真正和談。中方籲盡快召開更權威、更有影響力的國際和會，推動國際社會以「兩國方案」為基礎達成更廣泛共識，並為此制訂時間表和路線圖。

中國政府中東問題特使翟雋周四與以色列外交部負責亞太事務的副總司長哈帕茲通電話，他呼籲盡快停火止暴，以「兩國方案」為基礎恢復和談。中國外交部發言人汪文斌昨指在以巴問題上，中方始終站在和平與公平正義的一方，將繼續與地區國家和國際社會一同推動停火止暴，避免人道主義危機。