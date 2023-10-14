以稱已炸毀3600哈馬斯目標

【本報綜合報道】以色列上周六遭巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯突襲後，展開大規模的攻防作戰行動，不但每天空襲數百個加薩地帶目標，更消耗大量鐵穹防空系統攔截器應對來襲火箭，並已經從最主要的軍事盟友美國補充炸彈及攔截器。以色列空軍周四公布戰績，宣稱至今對超過3,600個哈馬斯目標投放大約6,000枚炸彈。

從美接收鐵穹攔截器 美國國防部高級官員周四透露，以色列目前從美國獲得的援助包括500枚GBU39B小直徑炸彈，另有500枚同型號炸彈正在運送，美方同時供應10萬枚7.62毫米子彈，未來數周加強運送援助物資規模。美國傳媒同日報道，美國國防部已經向以色列轉交首批鐵穹防空系統攔截器，它們由美方擁有但存放在以色列，五角大樓之後從其他美方庫存向以方提供該防空系統攔截器，確保對方有足夠能力維持該防空系統。

以色列對加薩地帶展開地面行動前，繼續依賴空軍戰機及直升機的空襲行動。以色列國防軍及空軍連日在社交網發布照片及影片，公開準備空襲行動的畫面。影片可見在某個空軍基地，地面擺放大量2,000磅GBU31聯合直接攻擊彈藥（JDAM）炸彈，外界估計數量可能多達100枚至150枚；照片顯示每架戰機平均掛載3枚至4枚炸彈出擊。參與行動的軍機分別是F15戰機、F16戰機、F35I隱形戰機、AH64攻擊直升機。