傳以軍高層漠視情報 巴人得手

【本報綜合報道】美國傳媒周四報道，巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯上周六突襲前一晚，以色列情報機構發現加薩地帶的哈馬斯成員有不尋常活動。惟以色列國防軍及國家安全局領導層沒下令邊境守軍提高戒備，國防軍及國家安全局拒絕評論。

一度決定再觀察 結果出事 報道引述以官員指，國防軍總參謀長哈列維、國家安全局長巴爾及軍事情報局長哈利瓦出席上周五晚上的高層磋商，嘗試理解最新情報含意，討論哈馬斯不尋常活動是演習或準備襲擊。會上有人提出讓加薩地帶附近以軍進入高度戒備狀態，以防可能發生襲擊。惟在磋商後哈列維及巴爾決定等待更多情報，結果哈馬斯數小時後施襲。另一名以色列官員證實，情報最終沒有變成預警，但否認沒有採取任何行動。他透露，哈列維及巴爾磋商後，決定向南部派遣小型國安局特種部隊及反恐特警小組，應對越境滲透及綁架，他們上周六早上開始戰鬥。

也有以色列官員認為，不根據情報發出警報是誤判。以色列總理辦公室指，總理內塔尼亞胡沒有收到上周五晚上磋商的消息，他首次收到最新消息是翌日早上6時25分，當時哈馬斯向邊境附近的以色列村落發射迫擊炮。他立即前往特拉維夫的辦公室與內閣磋商，並召集安全內閣會議。哈列維周四會見記者時表示，國防軍負責國家及公民的安全，但在上周六早上沒有處理好加薩地帶周邊地區的情況，軍方會調查哈馬斯是如何大舉進犯。他形容哈馬斯是恐怖分子，「獸性、不人道」屠殺以色列人。