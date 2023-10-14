哈馬斯召全球回教徒上街 以國發警示

【本報綜合報道】巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯呼籲全球回教徒周五上街抗議，參加「憤怒日」聲援巴勒斯坦人。以色列外交部和國家安全委員會敦促海外公民加強警覺及遠離集會，留意當地執法部門的最新警示，以色列駐外使領館會加強保安。

法國斬人一死 刀手呼真主偉大 哈馬斯前領袖邁舍勒（Khaled Meshaal）發放錄音聲明，號召全球回教徒周五參與示威，埃及、敍利亞、黎巴嫩、約旦的政府和國民有責任支持巴人。哈馬斯呼籲約旦河西岸、耶路撒冷，以及阿拉伯和回教世界發起大規模示威，西岸的年輕人起義對抗以色列定居者和士兵，以色列阿拉伯人前往阿克薩清真寺阻止猶太人褻瀆它。

法國內政部周四頒令禁止支持巴勒斯坦的集會，數百名巴人無視禁令當天在巴黎示威，防暴警察使用催淚彈和水炮驅散；總統馬克龍指，中東當前危機的唯一解決方案是向以色列提供安全保障和建立巴勒斯坦國。法國北部城市阿拉斯一間高中周五發生斬人案，最少一死兩傷，死者是教師，刀手被捕，行兇前大叫「真主偉大」。

約旦國王阿卜杜拉二世周四在首都安曼，會見巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯；雙方警告加薩地帶人道危機不斷惡化，呼籲制止加薩地帶和約旦河西岸的局勢升級。阿巴斯是在上周六以色列遭哈馬斯突擊後首次發言，他呼籲立即停止對巴人的全面侵略，反對以色列和哈馬斯殺害或虐待平民，指是背離道德、宗教和國際法的行為。