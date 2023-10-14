以軍最後通牒：24小時加薩北部110萬人盡撤

地面戰一觸即發 聯合國：人道災難來臨 以巴衝突即將升級，加薩地帶人道主義災難惡化。以色列軍方周五凌晨通知聯合國，24小時內撤走加薩地帶北部所有人到南部，外界相信是為地面戰做準備；巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯稱撤離令只是「虛假的宣傳」，呼籲民眾不要理會。當地聯合國人員直言「無人知道要做甚麼」，平民根本不知要到哪裏。

衝突已釀3100死 哈馬斯稱13人質亡 截至周五日間的最新統計數字，自哈馬斯上周六對以色列發動越境突襲以來，以色列至少1,300人死亡及3,200人受傷；加薩地帶至少1,799人死亡及6,388人受傷，西岸地區至少43人死亡及超過700人受傷。以色列軍方至今在境內打死大約1,500名哈馬斯武裝分子，在戰鬥陣亡的士兵增至257人，同時已經通知120名以色列人質的家屬。哈馬斯周五宣稱，以色列在過去一天對加薩地帶的空襲行動，炸死13名人質。

聯合國表示，以色列軍方知會應該重新安置加薩地帶北部的所有人到南部，以瓦迪加薩河（Wadi Gaza）為南北分界，命令適用於醫院、學校、聯合國人員及在聯合國設施避難的人士。加薩地帶北部有110萬人，聯合國警告撤離是不可能，將導致災難性的人道後果，強烈要求以色列軍方取消命令，避免慘劇演變成災難性的情況。

聯合國籲前往南部 加薩醫療瀕崩潰 聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處形容這是一場混亂，聯合國已經通知所有在加薩市和加薩地帶北部的職員，撤往南部拉法赫市。巴勒斯坦紅新月會直言，無可能24小時內讓逾百萬人安全撤離，食物、電力、燃料都已經不重要，現時唯一關心的是民眾有無可能撤離、有無可能生還，在醫院的病人、傷者、老弱幼童將如何。

巴勒斯坦衞生部表示，由於藥品、醫療用品、血袋等面臨嚴重短缺，加薩地帶醫療系統即將崩潰；目前傷者人數眾多超出醫院容納量，呼籲國際社會予以緊急援助，希望包括世界衞生組織、國際紅十字會等提供藥品和醫療用品，並幫助開設野戰醫院收治傷者。以色列周四轟炸加薩地帶北部杰巴利耶難民營，造成至少45人死亡。

以色列軍方交代行動進展時稱，未來數天在加薩地帶執行重大行動，今次撤離是為了民眾自身安全，居民只有在以色列軍方發布公告後才准返回加薩地帶北部，不要接近以色列的圍籬區域；又稱哈馬斯武裝分子匿藏地道和民房，民眾應該遠離利用平民做人盾的哈馬斯成員。以色列國防軍總參謀長哈列維稱，現時是打仗的時候。

以軍料先地面夷平 行動需要長時間 加薩地帶一名巴勒斯坦武裝派系官員表示，以色列發動地面戰如同陷入未知。以色列軍方人士表明，行動旨在擊潰哈馬斯全部軍事能力和設備，需要長時間行動；又指大部分攻擊目標、人員、設施、後勤位處地底，人質都可能身處地底，軍方需要先夷平地面，才能夠進入地堡，將借鑑2008年和2014年地面進攻加薩地帶的經驗。本報綜合報道

加薩地帶民眾撤離家園逃難。 以色列軍方繼續向加薩地帶邊境增兵。 有加薩地帶兒童死於以色列軍方空襲。（Getty Images圖片） 加薩地區撤離地圖 特拉維夫有汽車被來自加薩地帶的火箭擊中。（Getty Images圖片）