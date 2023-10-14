初中生校內自縊亡 未發現欺凌行為

【本報綜合報道】四川省教育科學研究院附屬實驗中學一名初中生，周二下午在學校與母親聯絡後不久自縊身亡，成都高新區聯合調查工作小組周五通報，經調查，該學生有自傷的言行和疤痕，未發現針對其的校園欺凌行為。

涉事學生向××的母親周二下午4時42分接到孩子電話，獲告知身體不適，不想參加學校的劍擊比賽。母親下午5時最後一次與孩子通電話，獲回覆「正在上課，下課再說」，約一小時後便收到校方來電稱找不到孩子，立即趕到學校，最後在教學樓後發現孩子躺在地上。事發後母親查看校方監控影片，發現孩子和自己最後通話4分鐘後自縊身亡，期間沒人尋找其孩子。母親稱交涉期間，手機曾兩度被校方藏起。

與母通話稱不想參加比賽 成都高新區聯合調查工作小組通報，向××自習課輔導老師發現其未回班級，下午5時25分即組織師生尋找，發現其在未作為日常教學使用的教學大樓5樓過道護欄處自縊。向××母親到場後情緒激動、撲倒在地，其手機兩次掉落，老師及校醫先後檢拾並隨後歸還。公安機關經調查取證，認定向××為自縊身亡，排除了刑事案件。