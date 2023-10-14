內地去年956萬人出生 二孩佔近4成

【本報綜合報道】國家衞生健康委周四發布去年內地衞生健康發展統計公報，總診療人次84.2億，與前一年基本持平，居民到醫療衞生機構就診平均每人每年6次。去年出生人口956萬，二孩佔38.9%，三孩及以上佔比15%，出生人口性別比111.1。

醫療衞生機構增2千個 公報顯示，內地醫療衞生資源總量持續增加，至去年底醫療衞生機構近103.3萬個，比前一年增加近2,000個。內地醫療衞生機構床位有975萬張，每千人口床位數量由前年的6.7張增至6.92張；衞生人員總數達1,441.1萬人，較前年增加42.5萬人。

去年衞生總費用初步推算為84,846.7億元人民幣（90,911億港元），佔國內生產總值7%。各級公立醫院中，三級醫院次均門診費用上漲3.1%，次均住院費用下降4%。

在人口發展及婦幼健康方面，去年內地託育服務機構總數達7.57萬間，提供362.4萬個託位。孕產婦產前檢查率達97.9%，產後訪視率96.5%，均比前一年增加；住院分娩率為99.94%，基本實現全部住院分娩。去年5歲以下兒童死亡率6.8‰，嬰兒的死亡率4.9‰，連同孕產婦的死亡率均有下降。