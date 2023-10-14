超大特大城市 分3類改造城中村

【本報綜合報道】內地城中村普遍存在公共衞生安全風險大、房屋安全和消防安全隱患多、配套設施落後、環境髒亂差等問題。住房和城鄉建設部周四發布消息，超大特大城市正積極穩步推進城中村改造，分3類推進實施，包括符合條件的實施拆除新建，其次是開展經常性整治提升，還有一類是介乎兩者之間的實施拆整結合。

改善住屋 促產業轉型升級 住建部城中村改造訊息系統投入運行兩個月以來，已入庫162個城中村改造項目。該部門表示，拆除新建的將按照城市標準規劃建設管理，整治提升的將按照文明城市標準整治管理，通過改造可切實消除安全風險隱患，改善居住條件和生態環境，促進產業轉型升級，推動超大特大城市加快轉變發展方式，建設宜居、韌性、智慧的現代化城市。

一部分聚集了產業的城中村將安排好轉移的園區，有序地把產業搬遷和轉型升級。改造後將根據城市產業發展規劃安排產業布局，引進優質產業項目，並提供低成本創業空間支援小微企業及個體戶創業，並按一定比例建設保障性房屋。