神州今年打風少 超強颱風率破紀錄

【本報綜合報道】今年出現不少強或超強颱風，壽命長、影響巨大，令人感覺今年有很多颱風。中國氣象局旗下氣象資訊服務網站周四發文稱，今年颱風生成數量明顯偏少，正常平均的生成數量約25個，但今年到目前為止只有15個。

每年7月、8月是颱風季節，也是颱風登陸中國最多的時候。眼下已是10月中旬，今年的颱風活躍季也快要落幕。根據中央氣象台中期預報，預計未來10天，西北太平洋海面將有一個颱風生成。

雖然西北太平洋和南海全年各月均可能有颱風生成，但主要集中在夏秋兩季，目前來看想要追上常年的颱風年均數似乎不太可能。

指厄爾尼諾令颱風壽命長 文章又稱，今年的颱風平均強度、極端強度都遠超過平均，其中超強颱風達到8個，為2016年以來最多，超強颱風率達到50%以上，為史上最高年份之一。超強颱風多有兩個原因，一是普遍的海洋變暖，其次是厄爾尼諾的影響。在厄爾尼諾背景下，颱風生成源地偏東，更容易壽命偏長，強度偏強。如果海洋變暖持續，未來可能看到更多更強的超強颱風。