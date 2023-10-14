高鐵推靜音車廂 一對一提醒到站

【本報綜合報道】中國鐵路微信公眾號周三發布消息，鐵路部門在京滬、京廣、成渝高鐵等部分復興號動車組列車上，設置了靜音車廂。靜音車廂內的語音播報音量是正常音量的30%至40%，乘務員會掌握每名旅客的到站資訊，提供「一對一」到站提醒服務。

應用程式購票時勾選 乘客購買靜音車廂車票，可打開鐵路12306應用程式，設置靜音車廂的車次，會有「靜」字作為提示。購票時，乘客可勾選「請優先為我分配靜音車廂席位」，系統便會在有餘票的情況下自動分配靜音車廂車票。餐服員進入靜音車廂時不會介紹商品，如乘客需點餐，可在座椅扶手上掃碼落單。列車上還準備了眼罩、耳機、止鼾器等靜音商品。

鐵路部門提醒購買靜音車廂車票的乘客，應配合遵守「靜音」約定，包括保持安靜；使用各類電子設備時佩戴耳機或關閉音源外放功能；將手機調至靜音或震動狀態；在打電話或交談時離開靜音車廂；如攜兒童出行避免其喧嘩。而在靜音車廂的端門、牆壁等位置，均貼有明顯的「靜音」標識，提醒進入後應時刻安靜。