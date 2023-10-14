「粉絲」指背妻出軌 網紅校長報警斥詆毀

因言論出位、有「網紅校長」之稱的山西太原理工大學黨委書記、校長鄭強，近日在網上被舉報婚內出軌，包養情婦。他周四發聲明稱，舉報人早前曾編造訊息對他誹謗，以圖敲詐、勒索財物。鄭強指已報警，並委託律師依法維權。

一名暱稱「華趣」的網民周二晚在社交平台發文，指自己2015年和女友原本已到談婚論嫁的地步，但遭時任貴州大學校長的鄭強介入，讓他和女友之間的關係出現間隙。舉報人稱，已婚的鄭強育有兩名兒子，與其女友年紀相差30載，卻把她包養在廣西的別墅，又公開鄭強與其女友的聊天紀錄。舉報人又指，今年3月曾和鄭強見面並勸對方慎重，更曾向校方和紀檢部門反映過，但沒有結果。

曾被要求為千萬元貸款擔保 鄭強透過微信公號發聲明稱，已證實「華趣」為呂×，對方是一名釋囚。聲明指，今年3月呂×以「粉絲」名義聯絡鄭強，希望得到幫助，3個月後以介紹資源為由再次聯繫鄭強，實際上希望他為貸款1,000萬元人民幣（約1,080萬港元）擔保。鄭強拒絕後，呂某開始編造各種不實資訊和證據，通過線上和線下方式對其誹謗，意圖以此達到敲詐、勒索財物的目的，並威脅其人身安全。

鄭強在聲明強調，已於6月主動向山西省紀委報告和說明情況，並指假如他存在任何違反紀律和法律的言行，願意接受組織審查和處理。太原理工大學紀委辦公室回應指，已注意到有關輿情，校方幾個部門連夜開會。山西省紀委監委宣傳部表示，正在了解相關事件。

資料顯示，鄭強生於1960年9月，中共黨員，博士，教授，博士生導師。教育部「長江學者獎勵計劃」特聘教授、國家傑出青年科學基金獲得者、「新世紀百千萬人才工程」國家級人選、享受政府特殊津貼專家。本報綜合報道