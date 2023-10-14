美報告倡擴大核武庫威懾中俄

【本報綜合報道】美國國會跨黨派戰略態勢委員會周四警告，中國和俄羅斯核威脅將在2027年至2035年非常嚴重。美國目前無法同時應對兩個同級核對手，故必須擴大或重組核武庫。領導小組的共和黨退休參議員凱爾（Jon Kyl）呼籲，總統拜登和國會向民眾說明增加國防開支，是希望避免三國可能爆發核戰的微小代價。

長達145頁報告認為，美國領導的國際秩序及其維護價值觀，正面臨來自中國和俄羅斯專制政權威脅。每個對手都有改變國際現狀野心，必要時會動用武力，美國和盟國必須做好準備，同時威懾和擊敗它們。中國核武庫迅速擴張，是自上世紀80年代末美蘇核武軍備競賽結束以來前所未見。美國必須考慮中國政府可能大規模部署遠程導彈，威脅美國本土核武。

促升級核武軍備 報告建議，要為核武軍備現代化計劃提供充足資金，升級所有彈頭、運載系統和基礎設施；在亞洲和歐洲部署更多戰術核武，制訂部署部分或全部後備核彈頭計劃，生產更多B21隱形戰略轟炸機和新型哥倫比亞級戰略核潛艇；以及研究開發反高超音速導彈攻擊系統，應對中國高超音速導彈。委員會呼籲美國和盟國加強常規部隊的規模、類型和態勢，否則美國將不得不增加對核武依賴。