制訂危害人類罪 華憂成打壓工具

【本報綜合報道】中國常駐聯合國副代表耿爽周四在聯合國大會負責法律事務的第六委員會「危害人類罪」議題下發言，強調圍繞危害人類罪制訂公約應在形成廣泛共識基礎上慎重決策。他指出，近年有個別國家出於政治目的，在沒任何事實依據下捏造各種藉口，單方面擅自給他國貼危害人類罪標籤，借法律之名行干涉內政之實。

耿爽表示，中方認為《防止及懲治危害人類罪條款草案》本身仍存在諸多爭議，各方對是否以條款草案為基礎制訂一項國際公約遠未形成共識。他批評，個別國家的政治操弄只會給相關國際合作蒙上陰影，不利各方就危害人類罪問題坦誠對話。中方敦促相關國家改弦更張，停止將危害人類罪作為工具指摘打壓他國，避免加大危害人類罪被濫用、被異化的風險，無法實現打擊有罪不罰的目的。

中國常駐聯合國代表張軍同日在「聯合國同非盟合作」安理會公開會上表示，聯合國維和行動要善於學習借鑑非盟的有益做法，適應形勢變化並發揮應有作用，不能打着聯合國名義將所謂標準強加於非洲，這種做法干涉非洲內部事務，不利非盟與聯合國合作。中方將繼續為非洲實現和平發展，為國際社會加大對非合作發揮積極作用。