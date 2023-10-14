賴清德兩岸和平論 侯友宜狠批

【本報綜合報道】台灣民進黨總統參選人賴清德周四表示，台灣要繼續走在民主道路，會把兩岸和平當成做總統的使命。國民黨參選人侯友宜周五回應稱，賴一直自稱是「台獨務實工作者」，說兩岸和平根本是「說一套做一套」。

賴清德周四在桃園出席造勢活動，並前往多間廟宇參拜。他表示，創造兩岸和平不只是他個人使命，民進黨過去為民主打拚，未來要為和平奮鬥。他強調，維持兩岸和平一定要兼顧台灣尊嚴，只有尊嚴、對等和平才是真正永久和平，而建立尊嚴、對等的兩岸和平才能讓台灣的主人在這塊土地安居樂業。他堅持，中華民國不屬於中華人民共和國，互不隸屬；台灣主權不容任何國家侵入併吞；台灣前途只有2,300萬人民可決定。

稱賴說一套做一套

侯友宜昨日到嘉義縣出席長者活動時，批評賴清德對台獨、貪腐、新潮流等議題不回應。至於賴稱會把兩岸和平當作自己的使命，侯指對方幾乎沒有提過中華民國，別人說兩岸和平會相信，但由賴說出人民絕對不會相信。周四侯接受訪問，談到藍白合作時，他指自己和民眾黨主席柯文哲溝通從來沒有問題。他又表示已提醒競選辦公室，兩黨溝通時要付出最大的包容和體諒，希望短期內就會有好的結果，因為人民真的很期待政黨輪替，相信柯文哲也有同樣想法。