撞華駐三藩市總領館 司機為31歲山東男

獨來獨往 家藏假槍暗殺書 中國駐美國三藩市總領事館周一遭私家車高速撞入，警員到場開槍擊斃司機。三藩市首席法醫辦公室周四確認被擊斃司機的身份，是31歲三藩市華裔男居民楊占元（音譯，Zhanyuan Yang）。報道指，楊的住所有多支假槍和暗殺類書籍。

首席法醫辦公室官員表示，楊占元的家人已收到通知，但沒有披露更多資料，三藩市政府官員亦沒有作出進一步回應。美媒指，楊與另外兩名男女合租，在房間內發現畢業證書，顯示他來自山東，2014年畢業於曲阜師範大學環境科學專業。同住女子表示，警方至今未有到單位調查，並形容楊非常保守，大多時間獨來獨往，有時玩電子遊戲，同住約3年仍不太了解對方，但最近數月對方行為變得奇怪，包括會吃她的食物和飲光她的酒，之前從未發生過。

行兇時攜刀具和十字弓 事發在周一下午約3時10分，有目擊者稱當時一輛掛上加州牌照的藍色本田私家車撞入中國駐三藩市總領事館，涉事司機頭部流血，踏出私家車時大聲喝問：「中國共產黨在哪裏？」保安人員隨後走近司機，把其雙手反鎖；三藩市警察數分鐘內趕到現場，開槍擊中司機，他送院後不治。

案發當天，三藩市警局曾表示，司機駕車衝進總領館簽證大廳時，身上攜有刀具和十字弓，擺出了惡意攻擊的狀態。而直到目前為止，警方還未透露一共開了多少槍。楊占元的寓所離總領事館只有一街之隔，警方仍在調查他的作案動機。本報綜合報道