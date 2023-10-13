德國州選右轉 打擊援烏政策

德國日前舉行了巴伐利亞州和黑森州的州選舉，通常這兩個州的選舉因為是在全國大選之後兩年舉行，其選舉結果往往反映人民給予聯邦政府的中期評價。

巴伐利亞州選舉的結果，第一大黨基督教社會聯盟得票37%（比上次下跌0.2%），亦是65年來最差成績，過去曾得60%以上選民支持已難再見；綠黨得14.4%（下跌3.2%）；社會民主黨得8.4%（下跌1.3%）；自由民主黨得3%（下跌2.1%，失去州議會代表性）。相反，自由選民黨得15.8%（升4.2%），成為第二大黨；另類選擇黨得14.6%（升4.4%），成為第三大黨。

這次選舉的贏家是自由選民黨及另類選擇黨，說明反建制的右翼民粹主義冒升，這兩個政黨一直被標籤成「為抗議而抗議」的選民黨，如今總得票竟超過30%。相反，建制大黨如中央政府的社會民主黨、綠黨及自由民主黨均大敗，州政府的主導力量基社盟亦受挫折，可見主流政治及其精英愈來愈受質疑。

左派政黨遭選民離棄 至於黑森州的選舉結果，更明顯反映人民對執政聯邦政府的不滿。本來黑森長期以來是左傾的州，以往社民黨加綠黨一定比中間偏右的基督教民主聯盟強，但今次選舉基民盟大勝，得34.6%（大升7.6%）；綠黨得14.8%（大跌5.0%）；社民黨得15.1%（大跌4.7%），自民黨得2.5%（跌2.5%，失去州議會代表性），另類選擇黨得18.4%（大升5.3%）。今次選舉結果使基民盟在組織州政府可以有極大的自由度，揀選社民黨、綠黨或另類選擇黨都可以。如今政界及政治輿論界均聚焦看另類選擇黨可否首次打入州政府執政，實現遲早會出現的零的突破。

德國政治分析家一般認為，這是德國地方政府倒骨牌的開始，特別是無論極右的巴伐利亞州或極左的黑森州，代表左派力量及聯邦政府力量的黨派都被選民離棄。相反，民粹主義的另類選擇黨及自由選民黨均在急速冒升，這兩個新興勢力基本上都反對移民及反對德國政府支持烏克蘭對抗俄羅斯，相信它們的支持度會繼續上升，並會影響聯邦政府的援烏政策。

此外，另類選擇黨及自由選民黨的支持度持續上升，亦會影響基民盟及基社盟這兩個仍然支持援烏的主流黨派，因為它們的選民已經開始出現「烏克蘭厭倦症」，並流向另類選擇黨及自由選民黨，迫使其檢討支持烏克蘭的政策以挽回支持。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻