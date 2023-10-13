南京女參考壁畫 復刻漢服

中國江蘇省南京市女子張則寧讀大學時，修讀材料科學與工程專業，就讀研究生期間開始接觸並喜歡上漢服，10年來她到訪超過10個城市的博物館，參考古代壁畫及資料，並通過自學繪畫和服裝設計，製作逾50套不同朝代的漢服。她表示，這不僅是復原一件衣服，而是藉此感受傳統文化為心靈帶來的震撼。