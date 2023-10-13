10月13日(五)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
10月13日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
南京女參考壁畫 復刻漢服
中國江蘇省南京市女子張則寧讀大學時，修讀材料科學與工程專業，就讀研究生期間開始接觸並喜歡上漢服，10年來她到訪超過10個城市的博物館，參考古代壁畫及資料，並通過自學繪畫和服裝設計，製作逾50套不同朝代的漢服。她表示，這不僅是復原一件衣服，而是藉此感受傳統文化為心靈帶來的震撼。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20231013-1013_00180_082/南京女參考壁畫--復刻漢服
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc