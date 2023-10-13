45億年小行星樣本揭含碳水

NASA分析助探索生命起源證據 經過足足7年時間，美國太空總署（NASA）上月底成功取得逾45億年歷史、小行星貝努（Bennu）樣本。NASA周三公布，上述樣本經分析後證實含有大量水分，有助科學界了解太陽系初期形成情況，甚至探索生命起源。

當NASA太空探測器奧西里斯—REx上月把樣本艙發回地球後，多名科學家立即開始研究，方法包括利用掃描電子顯微鏡及紅外線等方法檢視及測量樣本，甚至創建3D模型，最終在一種黏土礦物中發現水及碳。

黏土礦物揭水如何到達地球 當談及為何發現黏土礦物是如此重要時，奧西里斯—REx首席研究員勞倫塔（Dante Lauretta）解釋，黏土礦物於40億至45億年前登陸地球，地球自此擁有海洋及湖泊等，繼而變得宜居。他指上述樣本能夠協助人類揭示水是如何到達地球，為孕育生命的材料源自外太空理論，提供更多證據。

團隊未來數周將繼續研究樣本成分，研究貝努岩石形成及演化歷史，有望協助NASA研究如何令到它偏離軌道，避免將來撞擊地球；加拿大太空總署（CSA）及日本宇宙航空開發機構（JAXA）等全球60個實驗室未來亦會取得部分樣本本報綜合報道