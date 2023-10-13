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北京改西藏英譯 疑鞏固主導權
當西方持續就西藏人權問題與北京齟齬之際，中國將對西藏的官方英文翻譯從「Tibet」改為「Xizang」。有學者指出，此舉是為建立中國在國際涉藏話語體系中的主導地位。除西藏外，中國五大民族自治區當中，新疆、廣西與寧夏的英文翻譯均為漢語拼音。（綜合報道）
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