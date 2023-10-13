10月13日(五)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
10月13日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
華駐三藩市總領館 恢復辦證
中國駐美國三藩市總領事館周一遭私家車高速撞入，警員到場開槍擊斃司機，事發的總領館領事證件大廳一度暫停辦公。總領館其後宣布，領事證件大廳於周四起恢復對外辦公，並要求訪客排隊接受安檢，有序進入大廳。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20231013-1013_00180_048/華駐三藩市總領館--恢復辦證
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc