兩岸國際

華駐三藩市總領館 恢復辦證

中國駐美國三藩市總領事館周一遭私家車高速撞入，警員到場開槍擊斃司機，事發的總領館領事證件大廳一度暫停辦公。總領館其後宣布，領事證件大廳於周四起恢復對外辦公，並要求訪客排隊接受安檢，有序進入大廳。（綜合報道）
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