選眾院議長領先 斯卡萊斯未夠票

斯卡萊斯

【本報綜合報道】美國共和黨眾議員周三舉行閉門投票，決定提名共和黨眾議院二號人物、路易斯安那州聯邦眾議員斯卡萊斯（Steve Scalise）出任眾院議長，不過，由於至少有十多名共和黨議員表態不會在第一輪眾院全院投票中支持斯卡萊斯，所以原擬在當日下午3時進行的全院投票押後進行，以讓斯卡萊斯爭取更多支持。

投票押後 爭取支持 斯卡萊斯在閉門投票中取得113票，而他的對手，即獲前總統特朗普支持的俄亥俄州聯邦眾議員、眾議院司法委員會主席喬丹（Jim Jordan）則取得99票。在全院投票中當選眾院議長最少要取得217票，意味斯卡萊斯只可以承受4名黨友不投票給他。

有分析認為，斯卡萊斯在閉門投票中僅以14票之差勝過喬丹，顯示共和黨內仍然瀰漫麥卡錫被罷免議長一職後的不滿情緒，黨內出現嚴重分裂。雖然喬丹同意支持斯卡萊斯，並且促請他的支持者投票給斯卡萊斯，但至少已有6名議員公開表示，無論如何都會投票給喬丹。此外，佛羅里達州聯邦眾議員吉梅內斯表示，他和至少其他7人會支持麥卡錫重新擔任議長，並明言斯卡萊斯「非常缺乏」當選所需的票數。