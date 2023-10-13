博雷利訪華：3目標討論中歐關係

博雷利受訪指他此行有3個目標，首要目標是向中方重申歐洲認真對待中國，無意阻撓其發展，並敦促中方承認中歐關係低迷不只是中美競爭的延伸，歐盟也有自己的利益考量。其次是處理中歐雙邊經濟關係，他對快速增長的貿易不平衡感到擔憂，歐洲企業在華持續遇到市場准入問題，如不掃除障礙將脫離中國。此外，他希望中歐可嘗試在一些地區問題上共同努力，包括目前以巴衝突威脅到整個中東地區的穩定，亦希望中國參與烏克蘭提出的和平方案，強調支持俄羅斯的立場只會增加中歐之間的不信任。