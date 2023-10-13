美前大使稱台主權獨立國 倡建交擴軍售

前美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）周三在台北出席亞洲區域對話平台玉山論壇並發表演講，稱台灣是「主權獨立國家」，美國應與台建交，並擴大對台軍售。她另透露前年原計劃訪台卻遭大陸施壓取消的細節，稱當時其出訪團隊已在機場跑道上，卻被硬生生拉下來。

台媒周四報道，克拉夫特在玉山論壇開幕式上致詞，並於午宴發表演講。她表示，台灣的完整性不斷地遭到在明在暗的威脅，尊重民主、關心國際秩序的志同道合國家有責任給予台灣支持與保證，深信美國對防衞台灣有堅定承諾。

政策必須以「戰略清晰」取代 她又指出，烏克蘭與台灣不是二擇其一的問題，而是必須兼顧的關係，如西方允許俄羅斯征服烏克蘭，將是對大陸示弱，台灣爆發戰爭的風險恐急升。

克拉夫特認為，美國對台軍售不論質、量都要擴增，政策上必須以「戰略清晰」取代過往的「戰略模糊」，向大陸表明如試圖攻台，美國必會協防。

曾擬訪台 上機前遭陸施壓取消 她重提前年1月計劃訪台臨時取消一事，因大陸威脅而在機場被召回，大陸外交官曾私下找她「一對一」會談施壓，直接要求她不要赴台。她不希望因大陸威脅阻礙其幫助台灣加入聯合國，當年她將台灣黑熊公仔放在手袋，像把台灣帶入聯合國大會會場。

另外，台外長吳釗燮周三以視像方式在華府智庫全球台灣研究中心（GTI）發表演說，表示面對大陸威脅，和平是唯一選項，戰爭是難以承受的後果。他又指摘，大陸擴大在台海的挑釁行動，持續加劇緊張局勢，也在南海與東海挑釁，每天另發動數百萬次針對台灣的網攻，試圖削弱台灣人民對政府的信心，影響明年總統選舉。本報綜合報道